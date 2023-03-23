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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الفطار.. تعرف على الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج mbc مصر

قناة mbc مصر
قناة mbc مصر

طرحت قناة mbc  الخريطة الكاملة لمواعيد المسلسلات والبرامج التى من المفترض عرضها على شاشتها طوال الشهر الكريم.

وتبدأ القناة ببرنامج رامز جلال رامز نيفر إيند الساعة السادسة و10 دقائق، فيما يعرض  مسلسل الأجهر الساعة السابعة مساء للفنان عمرو سعد.

أما مسلسل الفنان حمادة هلال المداح أسطورة العشق يبدأ فى تمام الساعة الثامنة مساء، كما يعرض مسلسل الفنان محمد ممدوح رشيد فى تمام الساعة التاسعة مساء ومسلسل الهرشة السابعة فى تمام الساعة العاشرة. 

أما مسلسل هشام ماجد وشيكو اللعبة 3 يتم عرضه فى تمام الساعة الحادية عشر ومسلسل أخيرا فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

محمد رمضان أول ضحايا رامز جلال 

وكشفت mbc مصر عن أولى ضيف برنامج “رامز نيڤر إند” من خلال صفحتها الرسمية على موقع التو الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر :"النجم محمد رمضان الضحية الأولي لـ رامز جلال في  #رامز_نيڤر_إند انتظروا المفاجأة بعد الإفطار مباشرة على MBCمصر".
 

مواعيد المسلسلات والبرامج رامز جلال رشيد حمادة هلال

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