نتنياهو يستدعي وزير الجيش لمكتبه بعد تقارير عن معارضته للتعديلات القضائية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء اليوم الخميس، إن بنيامين نتنياهو استدعى يوآف جالانت وزير الجيش إلى مكتبه في القدس المحتلة.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو استدعي بشكل عاجل وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، قُبيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأخير للدعوة إلى التراجع فورًا عن خطة إضعاف القضاء.

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه سيدلي بتصريحات خاصة في مؤتمر صحفي يعقده مساء اليوم، الخميس، وسط تقارير بأنه يعتزم الدعوة إلى وقف فوري للتشريعات المتعلقة بخطة إضعاف القضاء والبدء بحوار فوري بين الائتلاف والمعارضة في محاولة للتوصل إلى تسوية.

جاء ذلك فيما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته المقرر مساء اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، كما سيعقد بدوره مؤتمرا صحافيا الساعة الثامنة مساء، وسط مؤشرات على تحولات في المشهد وسط تقارير حول اتصالات مكثفة بين جالانت ووزير الأمن السابق، بيني جانتس، أحد أشد معارضي مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.

من جانبها، دعت زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، إلى “تهدئة الأجواء والعمل للتوصل إلى توافق واسع في الشعب” حول مخطط “إصلاح القضاء”.

وقالت، في بيان، “يجب ألا نصل إلى إراقة الدماء والعنف والتحريض، حتى لو كانت لدينا خلافات في الرأي”، وذلك في ظل الاحتجاجات المتصاعدة على مخطط الحكومة لإضعاف القضاء.

وتشير الأحداث المتسارعة في هذا الإطار، إلى تحرك في الليكود يضغط باتجاه إجراء محادثات مع المعارضة، يقوده جالانت إلى جانب كل من نير بركات ودافيد بيتان ويولي إدليشتاين وغيرهم من قيادات الحزب، ومن غير الواضح موقف نتنياهو من هذه الأصوات المتصاعدة داخل حزبه، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر الداخلية في الليكود، إلى تنسيق كامل بين جالانت ونتنياهو.

وأفادت تقارير صحفية، بأنه إلى جانب المحادثات بين جالانت وجانتس، أجرى وزير الزراعة في حكومة نتنياهو، آفي ديختر، محادثات مطولة خلال الأسبوع الجاري مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، أعرب بعدها، في اجتماع لكتلة الليكود، عن “ضرورة وقف التشريعات” على الأقل إلى ما بعد ما يعرف بـ”ذكرى قتلى الجيش الإسرائيل” في الرابع من مايو المقبل.

وعقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اجتماعا مع نتنياهو، استعرض خلاله “تداعيات مواصلة تشريعات” خطة إضعاف الجهاز القضائي، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، وذكرت القناة أن المحيطين من غالانت مستاؤون من تأثير التشريعات على الجيش، وعلى الطريقة التي يستقبل بها “أعداء إسرائيل” المشهد الداخلي الإسرائيلي.

كما أن المخاوف بشأن تأثير الانقسام الداخلي على “مواجهة عسكرية قد تندلع على إحدى الجبهات” تخيّم على البيئة المحيطة بوزير الأمن الإسرائيلي، إضافة إلى “الضرر الكبير الذي لحق بعلاقات إسرائيل السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أن غالانت أجرى محادثات مع نتنياهو، وُصفت بأنه “قاسية”، حول الخطة، ما أثار انطباعا أن غالانت يعارضها. وأفادت “يديعوت أحرونوت” اليوم، بأن غالانت دعا نتنياهو إلى وقف جميع تشريعات الخطة القضائية في الكنيست، وتأجيلها إلى دورة الكنيست الصيفية.



وخلال محادثاته مع نتنياهو، حذّر غالانت من أن استمرار دفع التشريعات بشكلها الحالي، بشكل أحادي الجانب، ستؤدي إلى دفع “أثمان باهظة” في الجيش الإسرائيلي، والعلاقات مع الولايات المتحدة ومن ناحية “ردع جهات معادية”.

وفور الإعلان عن المؤتمر الصحفي الذي يعتزم غالانت عقده في الساعة السابعة والنصف مساء، تعالت أصوات مسؤولين في الليكود من بينها وزيرة “الهسبراه” في حكومة نتنياهو، غاليت ديستل أتباريان، عبّرت عن رفضها لأي دعوات تصدر عن مسؤولين في الحزب بشأن وقف العملية التشريعية، وقالت الأخيرة “أي عضو كنيست من الليكود يخطط لإيقاف التشريع مدعو للاستقالة”.