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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الفرقة الرابعة.. حقوق جامعة عين شمس تعلن جدول محاضرات الحاسب الآلي

حقوق عين شمس
حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن جدول محاضرات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة جميع الشعب الدراسية خلال العام الجامعي 2022/2023.

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خبير تربوي: خريج الجامعات التكنولوجية مؤهل للالتحاق بسوق العمل

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فوز جامعة عين شمس في مسابقة صناع التغيير للعام 2023

وأكدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس،  سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر.

وكان قد كرم  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عبدالعال الزاهري مدير إدارة تطوير التعليم ، وفريق العمل بالإدارة ،  بمناسبة الفوز بالمركز الثاني في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي فى مجال " جائزة الابداع والابتكار المؤسسي" عن مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس .

وخلال التكريم أشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما حققته الإدارة على مدى ٤ سنوات من العمل الجاد المبني علي العلم والاتقان وروح الفريق ، مما انعكس علي كفاءة العملية التعليمية بالجامعة.

من جانبها أعربت الدكتورة منى عبد العال الزاهري عن سعادتها وفريق عملها بهذا التكريم ، مقدمة الشكر لقيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة علي تقديم كل سبل الدعم للإدارة للقيام بدورها علي الوجه الأكمل .

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