شاهد.. لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بـ الصين

وثق أحد المارة لحظات مروعة لسقوط منطاد هواء ساخن يركبه مجموعة من السياح في بحيرة حديقة ريفية بالقرب من مدينة أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كان ركوب السياح البالغ عددهم 7 أشجاء جزءا من رحلة لمشاهدة معالم المدينة وأزهار الكرز في حديقة في الصين.

سقوط منطاد في الصين

وبعد وقت قصير من اقلاع المنطاد، سقط من ارتفاع 70 قدما في الهواء في البحيرة وبدأ وكأنه سيغرق بالركاب لكن الطيار استخدم موقد الغاز لإبقاء البالون منتفخا وتمكن من منعه من الغرق.

وبعد وقت قصير من الحادثة، وصل رجال الإنقاذ وسحبو الركاب بما فيهم طف إلى الشاطئ.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من الركاب السبعة في الحادث، وفقا ما اكدته وسائل إعلام صينية.