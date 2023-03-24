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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بـ الصين

لحظات مروعة لسقوط
لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بـ الصين

وثق أحد المارة لحظات مروعة لسقوط منطاد هواء ساخن يركبه مجموعة من السياح في بحيرة حديقة ريفية بالقرب من مدينة أنشون، مقاطعة قويتشو، الصين

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كان ركوب السياح البالغ عددهم 7 أشجاء جزءا من رحلة  لمشاهدة معالم المدينة وأزهار الكرز في حديقة في الصين. 

سقوط منطاد في الصين 

وبعد وقت قصير من اقلاع المنطاد، سقط من ارتفاع 70 قدما في الهواء في البحيرة وبدأ وكأنه سيغرق بالركاب لكن الطيار استخدم موقد الغاز لإبقاء البالون منتفخا وتمكن من منعه من الغرق.

وبعد وقت قصير من الحادثة، وصل رجال الإنقاذ وسحبو الركاب بما فيهم طف  إلى الشاطئ.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من الركاب السبعة في الحادث، وفقا ما اكدته وسائل إعلام صينية. 

لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بـ الصين   

 

 

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