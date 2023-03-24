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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يواصل الهبوط.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023؛ وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

اتجه الدولار الامريكي، إلى أطول سلسلة خسائر له منذ سنتين، اليوم الخميس، بعد أن بدا مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، في حين ارتفع الفرنك السويسري بعد أن تقدم البنك المركزي برفع آخر.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما هو متوقع، لكنه أسقط لغة حول "الزيادات المستمرة" التي تكون مطلوبة لصالح "بعض الزيادات الإضافية".

وتنطوي العقود الآجلة على فرصة بنسبة 50٪ تقريبا لرفع ربع نقطة أخرى، على النقيض من أوروبا حيث ترى الأسواق حوالي 50 نقطة أساس من المزيد من التشديد.

وأدت الفجوة إلى ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار، بعد أن ارتفع أيضا لست جلسات متتالية.

انخفاض الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.1٪ عند 102.35، مسجلا انخفاضه اليومي السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة من هذا القبيل منذ سبتمبر 2021.

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