عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو تعبان أو مرهق.. نصائح فعالة للتغلب على الكسل في رمضان

الإرهاق
الإرهاق

قد يشعر العديد من الأشخاص بالإرهاق خلال الصيام ، فستجد صعوبة في الحفاظ على نشاطك خلال هذه الفترة، يجب أن تتضمن وجبات السحور ووجبات الإفطار وجبات صحية حتى تشعر بتعب أقل خلال شهر رمضان.

txt

مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

txt

مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

نصائح للتغلب على الكسل خلال الصيام

أهمية التوازن
من الضروري الحفاظ على توازن كل شيء، نظرًا لأن جسمنا يُحرم من العديد من العناصر الغذائية أثناء الصيام ، فمن المهم أن تحافظ على وجبتي السحور ووجبة الإفطار صحية قدر الإمكان.

خلافًا للاعتقاد الشائع ، يمكن أن يعمل الصيام واللياقة معًا، لا تتخطى حصة الصالة الرياضية أو تتجنب التمرين طالما أنك لا تبالغ في روتينك .

تناول الطعام بوعي
وجد الباحثون أن تناول الطعام أثناء استخدام هاتفك أو مشاهدة التلفزيون يجعل من الصعب على العقل البشري تتبع ما تأكله، النتيجة النهائية تشمل الإفراط في الأكل أو معدل الأيض أبطأ.

يحذر خبراء الطعام أيضًا من تناول الطعام عند الشعور بالتعب أو النعاس، هذا لأنك تمضغ بسرعة كبيرة جدًا ، دون أن تدرك ما تأكله

الصيام الكسل التوازن النعاس إرهاق رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

وفاء مكي منفعلة: كل واحد يخليه في حاله أنا بجاهد في سبيل الله

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. بعد كشفها حقيقة ارتباطها بالفيشاوي.. إطلالات وضعت رانيا يوسف في مأزق.. وناهد السباعي تثير الجدل

لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

غير الفول والزبادي .. 3 أكلات خفيفة في السحور تشعرك بالشبع

مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

ترشيحاتنا

دعاء السحور في رمضان 2023..12 كلمة تغفر لك ما تقدم من ذنبك

دعاء وقت السحور للرزق وتيسير الأمور .. اغتنم وعد الله للمستغفرين بالأسحار

أولها فيلم لـ ليوناردو دي كابريو.. Apple تقتحم مجال الإنتاج السينمائي

دعاء أول جمعة فى رمضان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك

سيارة جاجوار XJR-15 .. واحدة من أصل 27 نسخة في المزاد

دعاء للميت في رمضان 2023.. بـ15 كلمة تجعل رمضانه أجمل في الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو تعبان أو مرهق.. نصائح فعالة للتغلب على الكسل في رمضان

سحورك في رمضان.. طريقة تحضير الفول بالبيض بوصفة مميزة

إيه العظمة دي.. صوت الهضبة وظهور لـ”صلاح وعائلته” في إعلان

من كل دولة أكلة.. ما لا تعرفه عن الدولمة

فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ