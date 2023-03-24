لو تعبان أو مرهق.. نصائح فعالة للتغلب على الكسل في رمضان

قد يشعر العديد من الأشخاص بالإرهاق خلال الصيام ، فستجد صعوبة في الحفاظ على نشاطك خلال هذه الفترة، يجب أن تتضمن وجبات السحور ووجبات الإفطار وجبات صحية حتى تشعر بتعب أقل خلال شهر رمضان.

نصائح للتغلب على الكسل خلال الصيام

أهمية التوازن

من الضروري الحفاظ على توازن كل شيء، نظرًا لأن جسمنا يُحرم من العديد من العناصر الغذائية أثناء الصيام ، فمن المهم أن تحافظ على وجبتي السحور ووجبة الإفطار صحية قدر الإمكان.

خلافًا للاعتقاد الشائع ، يمكن أن يعمل الصيام واللياقة معًا، لا تتخطى حصة الصالة الرياضية أو تتجنب التمرين طالما أنك لا تبالغ في روتينك .

تناول الطعام بوعي

وجد الباحثون أن تناول الطعام أثناء استخدام هاتفك أو مشاهدة التلفزيون يجعل من الصعب على العقل البشري تتبع ما تأكله، النتيجة النهائية تشمل الإفراط في الأكل أو معدل الأيض أبطأ.

يحذر خبراء الطعام أيضًا من تناول الطعام عند الشعور بالتعب أو النعاس، هذا لأنك تمضغ بسرعة كبيرة جدًا ، دون أن تدرك ما تأكله