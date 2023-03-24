ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى سعر تسوية في أكثر من عام، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية.

وعند تسوية جلسة مساء أمس، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.4% أو 46.3 دولار إلى 1995.9 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 10 مارس 2022.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة أول أمس بنحو 25 نقطة أساس، واتخذ بنك إنكلترا قرارًا مماثلاً أمس.

وصرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بأن البنك قد يرفع الفائدة بصورة أكبر في حالة أن كان هناك حاجة إلى ذلك.

التضخم

قال باول إن تركيز الاحتياطي الفيدرالي ينصب في هذه الفترة على التشديد النقدي، وهذا مختلف عن التشديد الائتماني المرتبط بأزمة البنوك، مشددًا على أنَّ لهجة البنك المركزي الآن بشأن رفع أسعار الفائدة تحوّلت من الحديث عن "مواصلة رفع الفائدة" إلى الحديث عن "بعض الزيادات" في الفترة المقبلة.

وأوضح باول أن "توقعاتنا الأساسية لا تشير إلى خفض لأسعار الفائدة" خلال العام الجاري، "وسنرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية القادمة هي التي ستحدّد الاتجاهات بشأن الفائدة.

وقال إن انخفاض التضخم قد يأتي كنتيجة لتشديد ظروف الائتمان بين البنوك في أعقاب المشكلات الأخيرة، وليس بالضرورة كنتيجة للتشديد النقدي وحده، ولذلك يجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه كل هذه التطورات الأخيرة.

ولفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره أمس إلى أنَّ التضخم يواصل انخفاضه منذ 6 أشهر "وإن كان بوتيرة أبطأ مما نريده".