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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة.. وخبراء يكشفون موقف الدولار.. اعرف التفاصيل

الفيدرالي الامريكي
الفيدرالي الامريكي

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75% من 4.5%، في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.

الفيدرالي الامريكي 

سعر الفائدة الأمريكية

جاء قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات منها انيهار البنوك الدولية، والضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، من انهيار بنك سيلكون فالي، وتراجع أسهم بنك كريدي سويس السويسري، ما أظهر ضعف البنوك في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين للذهب بحثًا عن التحوط.

وقال البنك الفيدرالى الأمريكي إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وتوقع الوصول بمعدلات الفائدة إلى 5.1% بنهاية العام الجارى، بينما خفض توقعاته حول نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عامي 2023 و2024.


ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.، ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

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الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس كان متوقع وليس بجديد، خصوصًا بعد الأزمة التي طالت عدد من البنوك الامريكية، والنظرة السلبية التي طالت القطاع المصرفي الأمريكي، بعدما كانت نظرة مستقلة من قبل كائنات التصنيف، موضحًا أن كل هذه الاسباب وضعت الفدرالي الامريكي في مأزق.

وأكد شوقي، في تصريحات لصدى البلد، أن ما حدث في البنوك الامريكيه كان من اهم أسبابة هو رفع الفائدة، مشيرًا إن استكمال رفع الفائده كان الهدف منه احتواء التضخم، لان معدل التضخم في آمريكا غالي يقترب من 6‎%‎، وبالتالي كان القرار الأقرب هو رفع الفائدة ولكن ليس بنفس النسبه التي كان يشير إليها الفيدرالي وهي 50 نقطة، وكان المتوقع انه سوف يرفع 25 نقطة لكي لا يؤثر على السوق الأمريكي بنسبة كبيرة.

واختتم شوقي، أن رفع الفيدرالي الأمريكي يدعم استراتيجية التدعيم النقدي التي ينتهجها لكي يستمر في احتواء معدل التضخم، ولكي جزب المزيد من الاستثمارات في الدولار وتدعيم موقف الدولار في سوق العملات دوليًا.

الفيدرالي الامريكي 

لماذا لم يثبت الفيدرالي سعر الفائدة ؟

وفي ذلك السياق، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن قرار الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، كان نتيجة انهيارات القطاع المصرفي الامريكي في الفترة الماضية، ومن المتوقع ان هناك عدد من البنوك في أمريكا سوف تشهد اهتزازات قريبًا، وهذا بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر به العالم، والتشدد في رفع الفائدة على مر الفترة الماضية، فالفيدرالي الامريكي لكي يستطيع كبح التضخم صنع سياسه نقدية متشددة.

وأكد الدماطي، في تصريحات لصدى البلد، أن السياسة النقدية المتشدده التي وضعها الفيدرالي الامريكي أسرت على السوق المصرفي، والقطاع المصرفي عندما حاول بيع السندات قدمها بنصف ثمنها، وبالتالي تعرض السوق المصرفي الامريكي لمشكله سيوله ضخمة جدًا، فكان هذا القرار نتيجة لما حدث، رغم ان الخزانة الامريكيه والفيدرالي اتخذوا خطوات سريعه لاحتواء موقف الاربع بنوك.

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واختتمت الدماطي، أن الفيدرالي الامريكي اليوم كان في أجتماع لكي يدرس قرار الفائدة في الفترة المقبلة، ومن هنا كانت التوقع لنا كخبراء اقتصاد انه سوف يقوم برفع 25 نقطة بدلا من 50 نقطة اساس، آو انه سوف يقوم بتثبيت الفائدة، ولكن الفيدرالي قرر انه يختار سياسه نقدية اقل شدة من القرارات السابقة.

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