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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تتجه أنظار جماهير الكره المصرية اليوم الجمعة لمتابعة مباراة المنتخب الأول أمام مالاوي  في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

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وتذاع مباراة المنتخب الأول ومالاوي  عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بالإضافة إلى إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي .

وطالب فيتوريا مدرب منتخب مصر لاعبيه بالتركيز الكامل في المباراة وبذل أقصى جهد ممكن من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأمم الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار ،وضمت القائمة ٢٤ لاعبًا وهم :
محمد الشناوي 
أحمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد هاني 
هشام صلاح 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
أحمد حجازي 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
أسامه جلال 
طارق حامد 
إمام عاشور 
محمود حماده 
مروان عطيه 
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
أحمد عبد القادر 
مصطفي محمد 
محمود كهربا 
أحمد حسن كوكا.

طارق حامد منتخب مصر كهربا محمد الشناوي محمود كهربا محمد صلاح

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