أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني.. لجنة جديدة في الزمالك.. مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للأبيض

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



أول أبريل.. الأهلي يحدد 100 تذكرة لفريق الهلال في لقاء الأهلي



أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن إدارة النادي الأهلي قررت تخصيص 100 تذكرة لجماهير نادي الهلال السوداني في مباراة فريقها أمام النادي الأهلي، المُقرر إقامتها أول أبريل .



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يحدد 100 تذكرة لفريق الهلال في لقاء الأهلي".



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اجتماع مع تذكرتي.. شوبير يكشف قرارات الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني



كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق آخر استعدادا النادي لمباراة الهلال السوادني يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجوله الأخيره من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وأضاف شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مجلس إدارة الأهلي سيعقد جلسه مع مسؤولي تذاكرتي غدا السبت لبحث سبل توفير كافه الراحه والأمان لجماهير الفريق التي ستحضر المباراة .





أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل



شارك اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب حسن:"خاص.. الزمالك يشكل لجنة كرة ولجنة تعاقدات منفصلة تماما عن مجلس الإدارة وتبدأ مهام عملها الموسم الجديد".





جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لفريق الزمالك عقب إقالة فيريرا .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك حاله من التخبط داخل مجلس إدارة النادي بشأن المدير الفني الجديد حيث أن البعض يطالب بمدير فني اجنبي والاخر يطالب بمدير فني مصري .



قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز مخاوف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في إطار منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .