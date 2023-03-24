لم يبق منهم أحد.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الجيش الأوكراني

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكنها الوصول إلى القوات الروسية لأنها تدمر بأسلحة ثقيلة قبل أن تتمكن من ذلك.

لم يبق منهم أحد

وقال ماكجريجور: "بعبارة أخرى، قبل أن يتمكن الأوكرانيون من الوصول إلى القوات الروسية، لم يبق منهم أحد".

وأضاف أن "المقاتلين الروس يساعدون في ذلك من خلال نظام استخباراتهم المتقدم، والذي يبقيهم على اطلاع دائم في ساحة المعركة، مما يسمح لهم بشن مثل هذه الضربات الدقيقة ضد القوات الأوكرانية.

وأوضح ماكجريجور، أنه "بالنسبة للأوكرانيين، هذا وضع مروع، وليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله حيال ذلك".

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن قرار الحكومة الأمريكية معارضة خطة السلام الصينية لأوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على كييف.

وقال ريتر: "جون كيربي يقول إننا لا نريد وقف إطلاق النار؟ يا له من رجل مجنون. صدقني، سوف يزداد الأمر سوءًا، وسيموت مئات الآلاف من الأوكرانيين، وهذا على ضمير كيربي وجو بايدن والحكومة الأمريكية”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ترفض كل مقترحات السلام أو وقف إطلاق النار، لأن واشنطن بحاجة إلى هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.