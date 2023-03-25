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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | السعر ومواصفات هيونداي فيرنا الشكل الجديد.. أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر | صور

كشفت شيفروليه عن الأسعار الجديدة للنسخة الشهيرة "شيفروليه الدبابة" والتي تنتمي إلى فئة النقل، وشهدت هذه السيارة زيادة في اسعارها بعد طرح موديلات 2024 للمرة الأولى خلال العام الجاري، لتقدم الفئة الأولى بقيمة سعرية قدرها 575.500 جنيه.

 

5 سيارات جديدة تغيرت أسعارها فى مصر هذا الشهر .. تفاصيل

ارتفعت أسعار العديد من السيارات الجديدة في مصر خلال شهر مارس الجاري، ومنها النسخة بيجو 2008 موديل 2023 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 80 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة بيجو 301 والتي تنتمي إلى فئة السيدان بنسبة بلغت 60 الف جنيه.

 

عودة هيونداي فيرنا بشكل جديد .. اعرف السعر والتفاصيل

كشفت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي"، عن نسختها الجديدة "فيرنا" داخل السوق الهندي، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات المقدمة في اسواق الشرق الاوسط باسم اكسنت، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

 

دايهاتسو شاريد .. هاتشباك "أوتوماتيك" وبسعر مفاجأة |صور

يبحث الكثير عن سيارة مناسبة لاحتياجات التنقل وبسعر مناسب، بالاضافة إلى الحصول على ناقل سرعات "اوتوماتيكي الاداء"، وتعتبر دايهاتسو شاريد موديل 2007، واحدة من اشهر السيارات التي قدمها الصانع الياباني، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

 

اشتري جديد .. أرخص سيارة "أوتوماتيك" في مصر |صور

تنافس السيارة سوزوكي سيلاريو بقوة، وسط قائمة السيارات الارخص سعرًا المطروحة في السوق المصري، والتي تعمل بناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، على الرغم من تلك النسخة عبر فئات اخرى تعمل بشكل يدوي "مانيوال".

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