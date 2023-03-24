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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٢.. المواجهة الأولى بين أحمد داش ومحمد رمضان

صدى البلد

بدأ الصراع مُبكرًا بين أحمد داش (سيف) ومحمد رمضان (جعفر) في مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc، وكشفت الحلقة الثانية من المسلسل عن استنجاد الراقصة بجعفر حتى يُخرج سيف وابنتها من قسم الشرطة، ليتواجهها مرة أخرى، ويتعامل سيف مع جعفر بطريقة حادة، في الوقت الذي لم يعتد فيه جعفر أن يعامله أحدًا بهذه الطريقة.

وشعر سيف بالإحراج عندما علم جعفر بأنه مجهول الأب، وقبلها طلب سيف من أمه أن تُخبره بحقيقة أبوه لترفض مرة أخرى، ليبقى سر والده هو كل ما يشغل باله الآن.

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وبجانب أحمد داش، يُشارك في بطولة المسلسل النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وينتظر أحمد داش إطلاق مسلسله الصندوق في النصف الثاني من رمضان، والذي سيُعرض على منصة شاهد vip وقناة mbc مصر، ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

محمد رمضان مي كساب محمد سامى بيومي فؤاد احمد داش

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