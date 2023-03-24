عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد| الملك فؤاد الثاني يزور مسجد الرفاعي وقبر والده

صدى البلد

قام الملك فؤاد الثانى - آخر ملوك مصر- نجل الملك فاروق، اليوم الجمعة، بزيارة مسجد الرفاعى.

وكان برفقته نجله الأمير محمد على وحرمه الأميرة الأفغانية نوال وابنة الأميرة الراحلة فريال وزوجها على شعراوى، وحسين فخرى - حفيد الملك فؤاد من الأميرة شيوه كار وحرمه شريفة رشاد، والدكتور ماجد فرج وحرمه آسى جيرة.

كواليس الزيارة

ووصل الملك إلى المسجد قبل صلاة الجمعة، وكان فى استقباله د. ماجد فرج، وعدد كبير من أصدقاء الأسرة ومن السائحين أثناء جولتهم بالمسجد.

وتوجه الجميع إلى قبر الملك فاروق، حيث أزاح الستار عن الشاهد الجديد للقبر وعن الشاهد الجديد لقبر الملكة فريدة والأميرات والذى صممهما ونفّذهما د. ماجد فرج وقراءة الفاتحة للجميع، ثم قام بجولة داخل أرجاء المسجد، وزيارة قبر الخديوى إسماعيل والملك فؤاد الأول والسلطان حسن.

وبعد إنتهاء الزيارة، قام الملك بأداء صلاة الجمعة، والتحدث مع إمام المسجد وبعض المصلين.

حضر الزيارة من الأصدقاء المقربين، الخبير الأمنى د. إيهاب يوسف وحرمه داليا يوسف.

WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.32 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.32 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.32 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.32 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.32 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.32 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.31 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.30 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.29 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.28 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.28 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.28 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.28 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.28 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.28 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.27 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.27 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.27 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.27 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.27 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.27 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.26 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.25 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.25 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.25 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.25 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.25 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.25 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM (3)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM (2)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM
WhatsApp Image 2023-03-24 at 8.31.24 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

الفرعون يسجل حضوره.. محمد صلاح يتقدم لمنتخب مصر أمام مالاوي بتصفيات إفريقيا

بـ فرمان كولر.. أمين صندوق الأهلي يفجر مفاجأة بشأن ضم مهاجم سوبر

مفاجأة مدوية .. محترف الأهلي مطلوب في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

افتتاح ملتقى الفكر الإسلامي في الحسين.. فيديو وصور

بسبب التحقيق معه.. ترامب يهدد بالموت والدمار

صلاح يَصنع ويُسجل.. منتخب مصر يُنهي الشوط الأول بهدف ثان أمام مالاوي

المداح الحلقة 3.. الجن يهاجم حمادة هلال وخالد سرحان يداعب الهضبة

حلمي بكر يكشف سرا عن عبد الحليم حافظ وعلاقته بسيدة مجهولة

حلمي بكر يكشف تفاصيل مرضه: زيارة بنتي ريهام بعث فيا الأمل مرة أخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهرت فى الكبير أوى.. إطلالات جذابة ومثيرة للراقصة لورديانا.. شاهد

تحذير من تناول الماء بهذه الطريقة على الإفطار .. كوارث صحية

ابدأ بتناول الشوربة على مائدة رمضان.. لهذه الأسباب

جميلة الحلقة 2.. خطة شيطانية ليسرا اللوزي للإيقاع بين ريهام حجاج وزوجها

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ