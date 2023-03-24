شاهد| الملك فؤاد الثاني يزور مسجد الرفاعي وقبر والده

قام الملك فؤاد الثانى - آخر ملوك مصر- نجل الملك فاروق، اليوم الجمعة، بزيارة مسجد الرفاعى.

وكان برفقته نجله الأمير محمد على وحرمه الأميرة الأفغانية نوال وابنة الأميرة الراحلة فريال وزوجها على شعراوى، وحسين فخرى - حفيد الملك فؤاد من الأميرة شيوه كار وحرمه شريفة رشاد، والدكتور ماجد فرج وحرمه آسى جيرة.

كواليس الزيارة

ووصل الملك إلى المسجد قبل صلاة الجمعة، وكان فى استقباله د. ماجد فرج، وعدد كبير من أصدقاء الأسرة ومن السائحين أثناء جولتهم بالمسجد.

وتوجه الجميع إلى قبر الملك فاروق، حيث أزاح الستار عن الشاهد الجديد للقبر وعن الشاهد الجديد لقبر الملكة فريدة والأميرات والذى صممهما ونفّذهما د. ماجد فرج وقراءة الفاتحة للجميع، ثم قام بجولة داخل أرجاء المسجد، وزيارة قبر الخديوى إسماعيل والملك فؤاد الأول والسلطان حسن.

وبعد إنتهاء الزيارة، قام الملك بأداء صلاة الجمعة، والتحدث مع إمام المسجد وبعض المصلين.

حضر الزيارة من الأصدقاء المقربين، الخبير الأمنى د. إيهاب يوسف وحرمه داليا يوسف.

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