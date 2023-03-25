فحصت 1482 مريضا في بنجر السكر.. قافلة طبية مجانية غربي الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية بنجر السكر الرابعة ببرج العرب، وذلك تحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار"، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء "محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وصرحت الدكتور "أميرة طهيو" - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية - أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والعظام والجلدية و العيون وتنظيم الأسرة ، وشارك فيها 61 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وقالت "طهيو " أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1482 مريض من أهالى القرية والقرى المجاورة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 32 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا مسامير" – منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية - أنه تم خلال القافلة إجراء 249 تحليلا طبيا بمعمل الدم ، 205 تحاليل بمعمل الطفيليات و 17 أشعة سينية ، علاوة على فحص 98 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 663 مواطن