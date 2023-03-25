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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية اليوم السبت، بيانًا عاجلاً حذر فيه سكان المملكة من حالة الطقس المتوقعة طيلة اليوم.

حالة الطقس في السعودية

وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن " الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية".

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وأضاف: "تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة".

وتابع المركز: "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوب".

وأوضح المركز أن "البحر سيكون متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج".

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