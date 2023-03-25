مخاطر الصيام غير الآمن لمريض السكر

نشرت وزارة الصحة والسكان ، روشتة من أجل صيام صحي لمريض السكر ، والخطورة المتوقعة من الصيام غير الآمن لمرضى السكري .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الإجابة علي مدي صيام مريض السكر من عدمه ، تختلف من شخص الي آخر ولكن يظل طبيبك الخاص هو الوحيد القادر عل جابة هذا السؤال حسب نـوع السكري المصاب به وتقييم حالة المريض الصحية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مخاطرالصيام غير الامن لمريض السكر تتمثل في التالي:-

▪قد يسبب الصيام لمرضى السكر 3 مخاطر رئيسية وهم إرتفاع وهبوط مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى حدوث الجفاف والذي قد يؤثر على وظائف الكلى والأوعية الدموية.

▪ قد يحدث ارتفاع السكر بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث في رمضان مع قلة شرب الماء خلال ساعات الفطار.

▪ أما الهبوط فقد يحدث بسبب طول عدد ساعات الصيام والتي قد تصل إلى متوسط 17 ساعة بالإضافة إلى عدم تعديل أدوية السكر بما قد يتناسب مع الصيام.

▪ بسبب قلة شرب الماء مع تناول النشويات ذات المؤشر العالي مع المخلالات والحوادق وكثرة شرب الشاي والقهوة بالإضافة إلى المجهود البدني الزائد أثناء الصيام كل هذا قد يؤدي إلى حدوث الجفاف والذي يؤدي إلى زيادة نسب حدوث مشاكل الكلى والأوعية الدموية وتسبب زيادة في نسب حدوث الجفاف .

نصائح نحووجبة إفطارصحية في رمضان



➢ابدأ فطارك بكوب او اثنين من الماء مع تمرة او اثنين

➢حاول ألا يزيد نسبة النشويات في الأكل

➢احرص على أكل نسبة جيدة من البروتين الحيواني أو النباتي

➢تجنب الإفراط في تناول الدهون

➢يجب الإقلال من الحلويات قدر الإمكان وأن تكون على سبيل التذوق ويمكن استبدال الحلويات بثمرة من الفاكهة على أن تكون بعد أداء صالة التراويح

➢يجب الإقلال من شرب الشاي والقهوة والتي تعمل كمدرات للبول قد تؤدي إلى الجفاف

➢استشر طبيبك عن ميعاد الأدوية مع وجبة الإفطار

➢أكثر من شرب الماء بعد الإفطار