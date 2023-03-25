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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: الأمريكيون حاولوا الإطاحة بحكومة نتنياهو مرتين

مسؤول إسرائيلي كبير:الأمريكيون
مسؤول إسرائيلي كبير:الأمريكيون حاولوا الإطاحة بحكومة نتنياهو

نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن مسؤول سياسي إسرائيلي "كبير" اتهامه للأمريكيين بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو "مرتين".

وقال المسؤول الإسرائيلي: "إن الأمريكيين يتدخلون في شؤون إسرائيل الداخلية كما حاولوا مرتين في السابق"، وفق ما نقلت القناة.

والثلاثاء الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فحوى رسالة مسؤولين أمريكيين لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو عقب نيته زيارة واشنطن.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، نقل مسؤولون أمريكيون كبار إلى نتنياهو رسالة يقترحون بموجبها عدم قيامه بزيارة دبلوماسية للولايات المتحدة.

وأرجع المسؤولون الأمريكيون سبب النصيحة لأن بايدن قد يحرجه بانتقاد شديد بسبب الأزمة القضائية التي تشهدها إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وفي تصاعد جديد للأزمة، أعلن عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين، أمس الجمعة، رفض أداء الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.


وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "قرابة 200 طيار حربي إسرائيلي و150 ضابطاً وجندياً في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، أعلنوا، الجمعة، أنهم سيتوقفون عن خدمتهم العسكرية في قوات الاحتياط، في إطار احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء".

وأضافت القناة أن "الطيارين الذين أعلنوا عن تجميد خدمتهم في الاحتياط، هم طيارون حربيون كبار ويقودون غارات جوية لا تعترف إسرائيل علناً أنها هاجمتها، مثل سورية، ويعتبرون "طيارون نشطون جداً ويشاركون في تدريبات وعمليات عسكرية أسبوعياً".

وأوضحت القناة أن "هؤلاء الطيارين قرروا تجميد خدمتهم العسكرية في الاحتياط في أعقاب خطاب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس، الذي قال خلاله إن الخطة القضائية ستستمر وأن قانون لجنة تعيين القضاة سيصادق عليه الأسبوع المقبل".

وجمد الطيارون خدمتهم لأسبوعين، وبعدها سيبحثون استمرار تجميد الخدمة، وقالوا "إن نتنياهو لا يعتزم وقف تشريعات الخطة وأنه يقود إسرائيل إلى نظام ديكتاتوري ولذلك لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة العسكرية"، وفق ما نقلت القناة.

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