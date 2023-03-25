عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطرح هاتفا منخفض التكلفة من سلسلة Galaxy F.. وهذه مواصفاته

Galaxy F14
Galaxy F14

طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الجديد ضمن سلسلة Galaxy F، في الهند والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف سامسونج الجديد Galaxy F14، مواصفات شبيهة بهاتفي الشركة الحاليين Galaxy A14 5G، و Galaxy M14.

سامسونج تستعد لطرح هواتف Galaxy A قابلة للطي

أيهما أفضل.. مقارنة بين هواتف سامسونج جالاكسي A54 و M54

 

سعر ومواصفات هاتف Galaxy F14

يتميز هاتف Galaxy F14، بشاشة من نوع PLS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة FullHD +، وبجودة عرض 2408×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، تدعم معدل تردد قدره 90 هرتز وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

Galaxy F14

ويتم تشغيل هاتف Galaxy F14، بمعالج ثماني النوى من نوع Exynos 1330 المطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، وهو يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز مع معالج الرسومات Mali-G68 MP2، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف Galaxy F14، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، لتصوير الأجسام القريبة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

Galaxy F14

ويحزم هاتف Galaxy F14، بطارية عملاقة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ادعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة على الإطار الجانبي للجهاز.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI Core 5.1 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وتعدOne UI Core 5.1 هي إصدار مصغر من واجهة المستخدم التي توفرها سامسونج في هواتفها الرائدة، وتعد الشركة بإطلاق إصدارين جديدين من أندرويد وتحديثات أمنية لمدة 4 سنوات.

ويتوفر هاتف Galaxy F14، بـ 3 ألوان هي: الأسود والأخضر والأرجواني، مقابل سعر حوالي 150 دولار (أي ما يعادل 4620 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 4 + 128 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الهند اعتبارا من 30 مارس الجاري.

Galaxy F14
سامسونج سلسلة Galaxy F Galaxy F14 هاتف Galaxy F14 سعر ومواصفات Galaxy F14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

اغتنم الفرصة للعبادة.. 5 مزايا بـ واتساب تخلصك من الإزعاج في رمضان

بمواصفات قوية.. شاومي تطلق موبايل شبابي جديد هيكسر الدنيا

احذفه فورا.. جوجل تحذر من تطبيق تسوق شهير يستخدمه الملايين

إمكانات جبارة تناسب المحترفين.. هواوي تعلن عن ساعة ذكية بـ27 ألف جنيه

بعد استجوابه أمام الكونجرس.. من هو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك؟

هاتف وتابلت وسماعة .. هواوي تكشف عن 3 منتجات جديدة

باشتراك من أبريل.. تويتر يزيل علامة التوثيق القديمة ويمنح Blue لهؤلاء فقط

للتخلص من إدمان الهواتف الذكية.. شاومي تقدم هدية للأطفال والطلاب

ترشيحاتنا

بتوقيت القاهرة.. موعد إياب المنتخب الأولمبي وزامبيا والقناة الناقلة حصريا

دعاء المطر فى رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

ملبس المماليك أديداس.. انتقادات لـ خالد يوسف بسبب مسلسل سره الباتع

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة

اعترافات رانيا يوسف: اتجوزت اضطراري من هذا الرجل.. وعارفة مين حطلي حشيش في العربية

من الأنابيب الفولاذية لأعرق صانع سيارات فى كوريا.. كيا 79 عاما من التاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البلح في رمضان.. معلوت ووصفات لا تعرفها من قبل

بتسريحة شعر غريبة.. شاهد|جويل مردينيان بإطلالة رمضانية لافتة

بفستان محتشم| شاهد الملكة رانيا تستعرض أناقتها في رمضان

نصائح طبية لاستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين

فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ