سامسونج تطرح هاتفا منخفض التكلفة من سلسلة Galaxy F.. وهذه مواصفاته

طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الجديد ضمن سلسلة Galaxy F، في الهند والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف سامسونج الجديد Galaxy F14، مواصفات شبيهة بهاتفي الشركة الحاليين Galaxy A14 5G، و Galaxy M14.

سعر ومواصفات هاتف Galaxy F14

يتميز هاتف Galaxy F14، بشاشة من نوع PLS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة FullHD +، وبجودة عرض 2408×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، تدعم معدل تردد قدره 90 هرتز وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

Galaxy F14

ويتم تشغيل هاتف Galaxy F14، بمعالج ثماني النوى من نوع Exynos 1330 المطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، وهو يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز مع معالج الرسومات Mali-G68 MP2، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف Galaxy F14، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، لتصوير الأجسام القريبة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

Galaxy F14

ويحزم هاتف Galaxy F14، بطارية عملاقة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ادعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة على الإطار الجانبي للجهاز.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI Core 5.1 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وتعدOne UI Core 5.1 هي إصدار مصغر من واجهة المستخدم التي توفرها سامسونج في هواتفها الرائدة، وتعد الشركة بإطلاق إصدارين جديدين من أندرويد وتحديثات أمنية لمدة 4 سنوات.

ويتوفر هاتف Galaxy F14، بـ 3 ألوان هي: الأسود والأخضر والأرجواني، مقابل سعر حوالي 150 دولار (أي ما يعادل 4620 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 4 + 128 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الهند اعتبارا من 30 مارس الجاري.