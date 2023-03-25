ضحية مقلب رامز جلال.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق| شاهد

تصدرت الاعلامية ياسمين عز ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ، أن حلت ضيفة على برنامج رامز نيفر إند، اليوم السبت 25 مارس، لتكون ضحية الفنان رامز جلال الثالثة.

وتتميز ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وفيما يلي مجموعة من صور ياسمين عز المثيرة للجدل..

وأعلنت قناة mbc مصر الفضائية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حلول الفنانة ياسمين عز، ضحية في برنامج رامز نيفر إند.

طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه.