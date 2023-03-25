إيران تهدد أمريكا بالرد على ضربات سوريا

نفى مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، اتهامات واشنطن لطهران بالهجوم على قواعد أمريكية في سوريا، واصفًا أنها غير صحيحة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، فى تصريحات اليوم السبت، إن مهاجمة أمريكا للقواعد التي أنشئت بطلب من الحكومة السورية سيتم الرد عليها.

وأضاف أن اتهامات واشنطن لطهران بالهجوم على قواعد أمريكية في سوريا غير صحيحة.

وأكد معارضة بلاده لاستهداف استقرار سوريا وتحملها تكاليف لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار فيها.

ودعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، واشنطن إلى تحمل مسؤوليات نقل أفراد تابعين لتنظيم داعش بهدف ضرب الاستقرار بسوريا.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، كشف الجمعة، تفاصيل الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية في سوريا واستهدفت مواقع تابعة لإيران.

وقال المسؤول إن "مجموعة مقاتلات حربية أميركية انطلقت من قاعدة "العديد" الجوية في قطر وتوجهت إلى سوريا بناء على توجيهات وزير الدفاع لويد أوستن. المقاتلات ألقت نحو 20 صاروخا موجها بالليزر عن بعد من طراز "جي-بي-يو-12" ضد مواقع تابعة لإيران".

وأضاف أن "جماعات الحرس الثوري الإيرانية قصفت مواقع القوات الأمريكية بـ"ثماني مسيرات مفخخة من نوع "قاصف-1". ​

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الأمريكية تسببت في مقتل ثمانية مسلحين متحالفين مع إيران في سوريا.