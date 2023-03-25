الإيمان أولاً ثم الحب.. تعليق جديد من حلا شيحة بعد خلع الحجاب

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها، صورة جديدة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وعلقت حلا شيحة على الصورة: “الإيمان أولا ثم الحب بمعناه الراقي، ثم العمل، قادرين على تغيير مسار الكون، فما بال قلبنا الصغير!!؟ رمضان مبارك”.

جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة، سبق أن كتبت تعليقا صادما- عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- بعد الأنباء غير الرسمية التي ترددت بشأن طلاقها من الداعية معز مسعود، تزامنا مع خلعها الحجاب.

وكتبت حلا شيحة، في ستوري إنستجرام: «أتعلم ما حدث؟، عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟، أصبحت حرة».

حلا شيحة وأنباء طلاقها

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها دون حجاب، وحذف جميع صورها عبر إنستجرام، وأنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرسائل الغامضة على التطبيق ذاته.

وما زال معز مسعود، يحتفظ بصوره مع حلا شيحة، ويتابعها فقط على إنستجرام؛ لتكون هي الوحيدة ضمن قائمة متابعيه، الأمر الذي جعل المتابعين يتكهنون بعدم انفصال الثنائي حتى الآن.