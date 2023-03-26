أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 26-3-2023

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-3-2023، محققا 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع.

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وجاء أدني سعر دولار ببنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-3-2023؛ استقر سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك العاملة في مصر دون أي تغيير.

سعر البنك المركزي



وقال تقرير مصرفي إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع لدى البنك المركزي المصري

أقل سعر



وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية.

متوسط سعر الدولار



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المشرق، قطر الوطني الأهليQNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الاسكندرية".

أعلي سعر



وبلغ أعلى سعر دولار في البنوك نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.



وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.87 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك.

وديعة الكويت



مد البنك المركزي، أجل رد وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار والتي كانت مستحقة في سبتمبر الماضي لتصبح في نفس الشهر من العام الجاري.

وذكر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر علي الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ، أن دولة الكويت وديعتين احدهما متوسطة وطويلة الأجل بالبنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار، وتم مد الأولى حتي سبتمبر 2023.

وتستحق الوديعة الثانية بقيمة 2 مليار دولار في أبريل المقبل.

تطوير موقع البنك المركزي

في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية؛ أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات، والتعرف على أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.

يأتي ذلك استمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير الدائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة، التي تعزز الشفافية والإفصاح عن كل ما يتخذه البنك من إجراءات لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي، حيث يشتمل الموقع الجديد على محتوي غني - باللغتين العربية والإنجليزية يضم أكثر من 450 صفحة – مع سهولة التصفح بواسطة أي جهاز ذكي، وخيارات وطرق متنوعة للعرض، بما فيها التحكم في حجم الخط وتباين الألوان لمراعاة الاحتياجات البصرية المختلفة للمستخدمين، بالإضافة إلى أنه مزود بمحرك بحث متطور، ومدعوم بمواد تعليمية متنوعة لنشر الثقافة المالية، وصور ورسوم تفاعلية قابلة للتحميل.

مزايا الموقع الجديد



ويوفر الموقع للزوار متابعة لحظية لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي ومنها تطورات الاحتياطيات الدولية، وأسواق المال، ومستويات التضخم، والأطر القانونية والرقابية الحاكمة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي وعرض لاستراتيجيته وتشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي وكذلك الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية، وما يتبعها من تطور في إجراءات الأمن السيبراني، مع عرض الإمكانيات المتطورة في مجال طباعة البنكنوت وخصائص العملات المتداولة، وإجراءات تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والاستدامة، وآليات حماية العملاء والمنافسة، وكافة الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.

قنوات للاتصال

وتدعيمًا للتواصل المباشر، فقد حرص البنك على أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، يمكن من خلالها تلقي الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، وحجز ميعاد مع قسم علاقات المستثمرين، وتقديم أية مقترحات أو استفسارات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع المجتمع، ويعزز الوصول لأهداف البنك المركزي المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.