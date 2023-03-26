اليوم الثالث لنوة العوة| هذا ما يحدث للبلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة

تعرضت البلاد لموجه من الطقس البارد خلال الساعات الماضية، يصاحبها أمطار غزيرة والبرق والرعد، مما جعل الجميع يتساءل عن حالة الطقس اليوم الأحد، كيف سيكون وهل سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وهل سيستمر سقوط الأمطار أم سترتفع درجات الحرارة ويصبح الجو معتدلا؟.

حالة الطقس اليوم

ما هي نوة عوة ؟

شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية نوة "عوة" وهي أخر النوات الباردة التي تتعرض لها المحافظة، حيث يستمر سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة منذ بداية النوة.

نوة عوة تهب على محافظة الإسكندرية في الأسبوع الأخير من شهر مارس كل عام، وهي نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.

حالة الطقس الأسبوعية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأسبوع الجاري والظواهر الجوية المتوقعة، حيث يسود على منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ 7 درجات مئوية.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، بأنه سيكون هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد، فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تصل لحد السيول على سيناء.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس يوم الأحد

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

تحذير هيئة الأرصاد

ونتيجة لتلك التغيرات الجوية، حذرت الأرصاد الجوية من الانخداع فى حالة استقرار الطقس، مؤكدة أن فصل الربيع يندرج تحت الفصول المتقلبة والتى تشهد تغيرات حادة وسريعة، لذلك يجب توخى الحذر لأننا قد نشهد عواصف رعدية متكررة.

وحذرت أيضًا من تخفيف الملابس الشتوية، وضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام القادمة نظرا للتقلبات الحادة والسريعة في حالة الطقس والتى تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان لها أن خرائط التوزيعات الضغطية تشير إلى بداية نشاط منخفض البحر الأحمر والمعروف بـ منخفض السودان الموسمى، الأمر الذي سيؤدى إلى حالات من عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال شهر الربيع، وسقوط الأمطار التي تصل إلى حد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.