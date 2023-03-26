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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراء 110 آلاف عملية جراحية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة لإصلاح تمدد بالشريان الأورطى لمسن بإستخدام الدعامات المغطاة ذات الثقوب FEVAR المعدلة يدويا PMSG بمساعدة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3dPrinting، وذلك لأول مرة، بمحافظة بورسعيد، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

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وأوضح بيان الهيئة، أنه يعد التدخل الجراحي بإستخدام الدعامات المغطاة ذات الثقوب FEVAR، تدخل جديد يتم إضافته ضمن حزم خدمات التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون بين مستشفيي السلام والنصر التخصصي التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

واستطرد البيان، أنه بعد دخول المنتفع البالغ من العمر 68 عامًا إلى مستشفى السلام بورسعيد كان فى استقباله فريق متميز بقسم جراحة الأوعية الدموية وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة مقطعية وغيرها، انتقل المريض إلى قسم القسطرة بمستشفى النصر التخصصي لإجراء العملية باعتبارها من العمليات عالية الخطورة.

وتابع البيان، أن حالة المنتفع كانت في غاية الخطورة، بينما استطاع فريق الأوعية الدموية بمستشفى السلام بورسعيد من إجراء الجراحة التي استمرت لأكثر من 12ساعة مابين تعديل الدعامة المغطاة لتناسب التكوين التشريحي للمريض، وزراعتها داخل الشريان الأورطي، وذلك باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في مجال جراحة الاوعية الدموية، وبنسبة مساهمة من المنتفع لم تتخطى 400جنيه، في حين أن تكلفة هذا التدخل خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه.

ونوه البيان، أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة ضم نخبة من أمهر الاستشاريين وهم الدكتور تامر خفاجي، أستاذ وإستشاري جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد لبيب، مدرس ورئيس قسم جراحة الاوعية الدموية مستشفى السلام )، الدكتور أحمد فكري، استشاري جراحة الاوعية الدموية، الدكتور محمد مسلم، أخصائي جراحة الاوعية الدموية،  الدكتور عادل حسن، أخصائي جراحة الاوعية الدموية، الدكتور هشام زكريا، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد إبراهيم، طبيب مقيم  جراحة الاوعية الدموية، الدكتور أحمد عوض، طبيب مقيم زمالة جراحة الاوعية الدموية، الدكتور محمود عبدالله، طبيب زمالة جراحة الاوعية الدموية، وبمشاركة الدكتور محمد فوزي، استشاري ورئيس قسم التخدير بمستشفى السلام بورسعيد، وبمعاونة فريق  التمريض المتميز بقسطرة القلب والعمليات بمستشفى النصر التخصصي.

فيما لفت البيان، أنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، تم إجراء أكثر من 110 ألف عملية وتدخل جراحي، ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أحدث التقنيات وطبقًا للبروتوكولات العلاجية المحدثة عالميًا، وذلك دون تحميل المنتفع أي مبالغ سوى نسبة مساهمة بسيطة لم تتخطى 400 جنيه.

بورسعيد اول محافظة يطبق فيها التأمين الصحي الشامل 

جدير بالذكر أن محافظة بور سعيد اول محافظة يطبق بها التأمين الصحي الشامل، حيث انطلقت المنظومة بها منذ يوليو 2019، وتضم 9مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية تحت مظلة منظومة التأمين الشامل، ويُعد إجراء كافة أنواع التدخلات الجراحية وخاصة الصعبة والمعقدة منها خير دليل على قوة تجهيزات واستعدادات منشآت هيئة الرعاية الصحية وكفاءة الفريق الطبى وتميز ومهارة القوى البشرية بها.

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