مركز ومدينة القنطرة غرب يواصل رفع القمامة والمخلفات وصيانة أعمدة الإنارة العامة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأحد، بمتابعة أعمال النظافة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث قام جهاز تحسين البيئة بالوحدة المحلية بجمع ورفع 30 طن قمامة ومخلفات من المدينة‬.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، قامت قرية النصر بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من ك 17 الرياض، ومن طريق الخدمات والحمادة تم رفع 15 طنا.

في السياق ذاته، تابعت الوحدة المحلية لقرية البياضية أعمال النظافة اليومية بمنطقة العبابدة، حيث تم رفع 3 أطنان مخلفات.

وفيما يتعلق بقطاع الإنارة العامة، قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بصيانة 25 كشافا بوسط مدينة القنطرة غرب.

كذلك تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بمنطقة الشراقوة، فتمت صيانة 5 كشافات ليد، وصيانة 4 كشافات صوديوم.

وفي قرية أبوطفيلة، قامت الوحدة المحلية بصيانة أعمدة الإنارة العامة بمنطقة كوبري أبوعيسى، وتم تركيب 7 لمبات موفرة بالجهود الذاتية، وصيانة 10 كشافات.