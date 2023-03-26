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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع كينجز كوليدج لندن

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية في مصر

وقعت كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية في مصر ممثلًا عنها الدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتور طارق عباس، عميد الكلية، بروتوكول تعاون مع كلية طب الأسنان بكينجز كوليدج لندن ( King's College London)، برئاسة الدكتور مايكل اسكودير العميد التنفيذي للكلية، وذلك بهدف التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي، وزيادة فرص الطلاب للدراسة بالخارج ، فضلاً عن التعاون البحثي ونقل المعرفة.

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، على الارتقاء بالمستوى التعليمي وتحسين جودته، وتوفير فرصة للطلاب لخوض تجارب تعليمية دولية وقيمة، لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد الدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للشئون الأكاديمية، أن توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة البريطانية في مصر وكليات طب الأسنان في كينجز كوليدج لندن يشكل ميثاق رسمي لتأسيس شراكة مهمة بين كليتين كبيرتين في طب الأسنان.

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وأضاف الدكتور "دالي"، أن الشراكة بين الجامعتين ستكون متعددة الأوجه وتشمل الممارسات المبتكرة في التدريس والتعلم، والتعاون في البحث المشترك.

من جانبه قال الدكتور طارق عباس عميد كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، إن هذا البروتوكول يعد إنجازًا كبيرًا، لأنه يعتمد على برنامج تبادل الطلاب الذي يهدف إلى اكتساب الطلاب لمهارات متنوعة وتعزيز خبراتهم التعليمية.

وأضاف الدكتور "عباس"، أن هذا التعاون يستهدف التبادل المعرفي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعتين، نظرًا لأن كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية في مصر لديها أحدث المعدات التكنولوجية ونظام مكافحة العدوى المتقدم الذي يدعم تجربة الطلاب التعليمية بشكل كبير.

ووفق البروتوكول الموقع، يتم انتداب مجموعة من خريجي الجامعة البريطانية، للتعليم والتدريب المهني، في مركز تعليم طب الأسنان في لندن التابع للكلية الملكية، على نطاق واسع من دورات CPD، فضلًا عن التبادل الأكاديمي الطلابي بين الجامعتين، حيث يمكن لطلاب كلا الجامعتين حضور ودراسة مناهج علمية دراسية محددة، بالإضافة إلي التبادل الطلابي العملي، حيث يمكن للطلاب المتدربين مراقبة  الجراحات المختلفة بالمستشفيات، واكتساب الخبرة من خلال الملاحظة في أقسام المستشفى ذات الصلة،  وحضور الفصول الدراسية المختارة حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك منح الطلاب المتدربين شهادات تدريبية تحمل شعارات وتوقيعات الطرفين.

وفي ختام فعاليات التوقيع، تفقد الدكتور مايكل إسكودير، عيادة طب الأسنان الجديدة بمستشفي أسنان الجامعة البريطانية، وأبدي إعجابه الشديد بجاهزيتها العالية ومرافقها المتطورة المختلفة ومعدات طب الأسنان المتقدمة المتاحة لطلابنا.

يذكر أن كلية طب الأسنان بكينجز كوليدج لندن، تعد أكبر كلية طب أسنان في أوروبا وتم تصنيفها ضمن أفضل 10 كليات لطب الأسنان في العالم، كما تتميز كلية طب الأسنان بالكلية الملكية بأرشيف علمي وبحثي فريد في علوم طب الأسنان وعلوم الفم والوجه.

الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع كينجز كوليدج لندن المصنفة رقم 10 عالميًا في طب الأ
الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع كينجز كوليدج لندن المصنفة رقم 10 عالميًا في طب الأ
الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع كينجز كوليدج لندن المصنفة رقم 10 عالميًا في طب الأ
الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع كينجز كوليدج لندن المصنفة رقم 10 عالميًا في طب الأ
الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع كينجز كوليدج لندن المصنفة رقم 10 عالميًا في طب الأ
الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع كينجز كوليدج لندن المصنفة رقم 10 عالميًا في طب الأ
الجامعة البريطانية الجامعة البريطانية في مصر كلية طب الأسنان بكينجز كوليدج لندن طب الأسنان كليات طب الأسنان

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