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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كشف مستعجل الحلقة 4.. دكتور سهام يتورط بجريمة ويقرر علاج خطيب هنادي مهنا

صدى البلد

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل العديد من المواقف الكوميدية بين عائلة دكتور سهام وخطيب شقيقته التي تلعب دورها هنادي مهنا في رحلة الفيوم. 

في الوقت الذي يتورط فيه دكتور سهام مع القاتل الذي يهدد حياته واقترب من عائلته بعدما خطب شقيقته، قرر في النهاية أن يساعده في علاجه النفسي ليتخلص من عادة القتل.

وفي رحلة الفيوم وقعت العديد من المشاحنات الكوميدية بين لي لي زوجة دكتور سهام ووالدته الفنانة هناء الشوربجي، في الوقت الذي تحاول فيه هنادي مهنا معرفة حقيقة خطيبها. 

قرر دكتور سهام علاج يوسف (مصطفى خاطر) واعتبره مدمن قتل، ليبدأ في إخفاء جميع الأسلحة عنه وعن طريق الخطأ فتح عبوة غاز الأعصاب، وتنفسه دكتور سهام ويوسف ليبدأ سلسلة من التصرفات الكوميدية والكلام غير المفهوم وسط الفندق، ليستفيقا ويكتشفان أنه مرسوم على وجهيهما رسومات كارتونية مضحكة.

كما تورّط سهام في جريمة قتل، حيث أجبره يوسف على دفع رجل ميت يجلس على كرسي بعجل في البحر، وقام بتصويره بفيديو حتى يضطر سهام من علاجه ولا يحاول الهرب أو يخبر عائلته بحقيقة يوسف.

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كشف مستعجل الحلقة 3 .. دكتور سهام يمنع جريمة قتل في الفيوم

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كشف مستعجل الحلقة 2.. دكتور سهام يقرر الهرب من القاتل خارج مصر

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري. 

كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل غاز الأعصاب هناء الشوربجي محمد لطفي مصطفى خاطر هنادي مهنا

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