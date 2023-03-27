أخبار السيارات| أرخص سعر لـ هيونداي إلنترا HD موديل 2023.. و5 عربيات جديدة في مصر تبدأ من 398 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :
5 سيارات سيدان جديدة في مصر.. تبدأ من 398 ألف جنيه |صور
يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، بين فئة الهاتشباك، والكروس اوفر الرياضية، أو من فئة الـ SUV، بالإضافة إلى عائلة السيدان الشهيرة، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات.
أرخص سعر لـ هيونداي النترا HD موديل 2023 .. صور
تعتبر السيارة هيونداي النترا HD واحدة من اشهر سيارات السيدان المطروحة في مصر، وذلك بين موديلات 2023، وتنطلق السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، حيث يصل سعر الفئة عالية التجهيز إلى 590 الف جنيه.
أسعار مارس الجديدة لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري .. صور
ارتفعت أسعار العديد من السيارات المقدمة بالسوق المصري خلال شهر مارس، ومنها النسخة فولكس تي روك الجديدة، والتي شهدت زيادة بلغت 200 الف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة، بالاضافة إلى السيارة الصينية ام جي 5 التي ارتفعت اسعارها 20 الف جنيه.
خصم 70% على سعر هيونداي توسان 2023 .. تفاصيل
تعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2023، هي واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والتي جاءت ضمن تخفيضات بلغت 70 % من قيمة الجمارك المطلوبة للمصريين في دول الخليج، ومنها السوق السعودي.
لو بتحب الكوري .. سيارة "سيدان" من كيا وبسعر 125 ألف جنيه |صور
استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم العديد من الطرازات المختلفة طوال تاريخها الحافل، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة السيدان الشهيرة، إلى جانب تنوع التجهيزات والقدرات الفنية ايضا.
سعر بيجو 5008 موديل 2023 في مصر .. صور
شهدت سيارات شركة بيجو الفرنسية المقدمة في مصر، بعض التغيرات السعرية خلال الايام القليلة الماضية، وشملت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام 5008 موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة قدرها 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.
أحدث أسعار جاك J7 الجديدة في مصر .. صور
ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية القائمة السعرية الخاصة بسيارات شركة جاك الصينية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة J7 الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت زيادة قدرها 110 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.