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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العدل الإسرائيلي يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. اعرف السبب

وزير العدل الإسرائيلي
وزير العدل الإسرائيلي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف لاين، يهدد بالاستقالة إن تم وقف خطة الإصلاح القضائي.

ويأتي ذلك في ظل تردي الأوضاع الأمنية في إسرائيل والمظاهرات المنتشرة في المدن الإسرائيلية للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت لاعتراضه على قانون الإصلاحات القضائية.

واندلعت مظاهرات حاشدة في تل أبيب وحيفا والقدس وغيرهم من المدن الإسرائيلية ضد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وعلى خلفية المظاهرات في المدن الإسرائيلية، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو بـ القدس.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن متظاهرون اخترقو حواجز الشرطة ويتجهون نحو منزل نتنياهو في القدس في حادث غير مسبوق.

كما قام المتظاهرون بإشعال النار بوسط الطريق الرئيسي في تل أبيب، حيث تصدت لهم الشرطة الإسرائيلية لتفريقهم بخراطيم المياه.

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