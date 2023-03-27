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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرصاد الجوية: إرشادات للسلامة عند القيادة في الأمطار

القيادة اثناء الامطار
القيادة اثناء الامطار

شهدت الأيام الماضية إضرابات في حالة الجو، وطقس سيء مع تساقط الأمطار في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية ومن المعروف في هذه الظروف تكون القيادة من أصعب ما يكون.

والقيادة أثناء المطر تتطلب مزيدا من الانتباه والحيطة بجانب الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الأمنة والتي تساهم في الحد من الحوادث المرورية.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على عدد من الارشادات للسلامة عند القيادة في الأمطار :

1- تأكد من سلامة مساحات الزجاج الامامية والخلفية. 

2- الالتزام بالسير في الحارة الوسطى من الطريق والابتعاد عن حواف الطرق.

3- تأكد من سلامة الفرامل بعد السير في منطقة مليئة بالمياه. 

4- استخدم مصابيح بإضاءة منخفضة للتنبيه. 

5- تقليل السرعة يزيد من مقدار التحكم في السيارة. 

6- التأكد من صلاحية الإطارات. 

7- احذر أخطاء الآخرين. 

8- إزالة طبقات الضباب باستمرار من على الزجاج اثناء السير داخليا باستخدام قطعة قماش 

9- الابتعاد عن أي شيء يشتت من انتباههم اثناء القيادة مثل الهاتف المحمول 

10- تجنب السير في المناطق المنخفضة والتي من الممكن أن تغمر بالمياه .

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