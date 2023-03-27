لتهنئة أصدقائك في رمضان .. أفضل حيلة لتحسين مكالمات FaceTime

يعد تطبيق مكالمات الفيديو FaceTime واحدا من أفضل تطبيقات الفيديو لمستخدمي آيفون كما أتاحته شركة آبل مؤخرا لمستخدمي أندرويد ، ويفضل الكثير من المستخدمين استخدام التطبيق في تهنئة الأصدقاء والعائلة من خلال التطبيق في شهر رمضان.

وبحسب موقع CNET فإن هناك ميزة رائعة يمكن استخدامها لتحسين تطبيق FaceTime لإجراء مكالمات فيديو أفضل، حيث يمكن أن تساعد هذه الميزة الآخرين في سماعك بوضوح، حيث قد تكون المكالمات غير واضحة مما يؤثر على جودة الاتصال.

ويمكنك تقليص الفوضى من خلال تمكين ميزة عزل الصوت في FaceTime ، حيث تم تقديم عزل الصوت لمكالمات FaceTime مع إصدار iOS 15 في عام 2021 لهواتف آيفون، حيث تعمل الميزة على كتم ضوضاء الخلفية ، مثل صوت الأطفال الذين يلعبون في غرفة قريبة أو البناء خارج النافذة ، حتى يتمكن الآخرون في مكالمة FaceTime من سماعك دون انقطاع.

وفقا للموقع فإنه من الصعب أن تجد ميزة عزل الصوت في الإعدادات، ولكن بدلاً من ذلك ، يجب أن تكون في مكالمة FaceTime لتمكينها، ولكن بمجرد تشغيل الميزة ستظل في المرة التالية التي تجري فيها مكالمة FaceTime.

ويمكن للمستخدمين تنشيط Voice Isolation أو عزل الصوت حتى يتمكن الأشخاص من سماعك بشكل أكثر وضوحًا في مكالمات FaceTime.

كيفية تمكين عزل الصوت في FaceTime



1. انضم إلى مكالمة FaceTime.

2. اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة للوصول إلى مركز التحكم.

3. اضغط على وضع الميكروفون بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.

4. اضغط على عزل الصوت.

وليس عليك مقاطعة مكالمة FaceTime مع العائلة والأصدقاء لتشغيل هذه الميزة، حيث يمكنك الاتصال بنفسك على FaceTime وتمكين عزل الصوت باتباع هذه الخطوات.