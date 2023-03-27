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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عامل عملية.. القصة الكاملة للهجوم على رامز جلال بعد حلقة محمد فؤاد

محمد فؤاد
محمد فؤاد

أثارت حلقة الفنان محمد فؤاد، في برنامج “رامز نيفر إيند” استياء الجمهور على السوشيال ميديا، بسبب ما حدث له أثناء الحلقة، خاصة انه خضع لعميلة جراحية مؤخراً.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: “عيب اللي حصل في محمد فؤاد ده”، “فنان كبير وليه تاريخ مينفعش يتبهدل كدة”، “ده مش برنامج مقالب ده برنامج إهانة”، وغيرها من التعليقات.

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انفعل الفنان محمد فؤاد، خلال تواجده ضحية  برنامج "رامز نيفر إند" من تقديم الفنان رامز جلال، وذلك بعدما هاجمه أحد الثيران وتم حبسه داخل "الغسالة" بواسطة عدد من الرجال الذي دفعوه للدخول.

ونظرا لقوة المقلب ظهر فؤش وهو ملقي على الأرض، مع. ظهور جزء من الجرح الذي تسببت فيه الجراحة الأخيرة ما جعل الكثيرين يتعاطفوا معه على صفحات السوشيال قائلين: محمد فؤاد كان عامل عملية والجرح اتفتح.
 

وتألم محمد فؤاد كثير وأصبح يصرخ بشدة داخل "الغسالة" وأشعر بألم كبير في منطقة البطن وكان يستغيث بشدة، وأصيب بجرح في بطنه ونزف منه دم بسيط.

 

وصرخ محمد فؤاد، قائلا "أنا لسه مفكتش السلك إيه الدم ده" ، ليطلب رامز جلال إسعافات أولوية بسرعة له.


كشف الفنان محمد فؤاد، عن أنه يعاني من بعض الأمراض في الوقت الحالي التي تمنعه من تناول الأكل بشكل طبيعي، ويسير على نظام صحي معين في الوقت الحالي، لا يستطيع الخروج عنه، حتى لا يحدث له أي أضرار صحية لجسده.

وقال "محمد فؤاد"، خلال تواجده في مقلب رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ممنوع من تناول اللحوم في الوقت الحالي، بسبب أنه أجرى عملية "تكميم" وأصبح لديه عدد من الأطعمة المعينة التي يسير عليها، ما بين عصائر ومشروبات، وبعض الأكل المطحون فقط لا غير. 
 

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