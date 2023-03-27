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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في إفريقيا والبحر المتوسط.. العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة جديدة

العالم الهولندي
العالم الهولندي

حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلازل مدمرة جديدة، حيث أحدث التنبؤ الجديد لعالم الفلك الشهير حالة من الذعر.

وكانت كارثة الزلزال التي كان مركزها مدينة كهرمان مرعش، والتي أثرت ليس فقط على تركيا بل على العالم بأسره لأنها كانت واحدة من أكبر الزلازل الأرضية في التاريخ، دخلت أيضًا في جدول أعمال العلماء الأجانب.

وحذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس أحد الأسماء التي تنبأ بالزلزال من خلال التحديد الدقيق قبل 3 أيام من كارثة الزلزال التي كانت مركز كهرمان مرعش، من وقوع زلازل مدمرة جديدة.

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وقال هوجربيتس، الذي نشر مؤخرًا توقعاته الجديدة على قناته على “يوتيوب”، أن الأسبوع الأول من شهر مارس أمر بالغ الأهمية وأن هناك احتمالًا كبيرًا لوقوع زلزال بقوة 8 درجات.

وفي حين تم الإبلاغ عن تلك التنبؤات من هوجربيتس في العديد من البلدان من روسيا إلى إيران، لم يتحقق هذا التنبؤ لعالم الفلك الشهير.

زلازل مدمرة جديدة

وادعى هوجربيتس أنه من المتوقع وقوع زلزال في جزر إيستر وإفريقيا والهند والبحر الأبيض المتوسط ​​على مسافة قريبة من تركيا، وأن الزلزال المحتمل سيكون بقوة 8.3 ريختر.

وأشار إلى أنه ما بين شهر أغسطس - نوفمبر 2023 من الموقع أن تحدث زلازل عنيفة.

زلازل تركيا روسيا الهند إفريقيا البحر المتوسط العالم الهولندي كهرمان مرعش

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