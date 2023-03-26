“اعتقدنا أن الجبل يتحرك نحونا”.. زلازل تركيا تقسم أديامان إلى نصفين

تضررت منازل محافظة أديامان التركية، وهي إحدى المحافظات التي تسببت فيها الزلازل بأكبر قدر من الدمار.

وانقسمت منطقة التلال في الأرض الزراعية في قرية جيريك بـ أديامان إلى نصفين بسبب تأثير الزلازل، وتشكلت في المنطقة شقوق بعمق وطول أمتار.

وتظهر الشقوق والمنخفضات التي شوهدت مع الطائرة بدون طيار تأثير الزلزال.

وقال رئيس القرية، بيرم ألتون، لوكالة “الأناضول” التركية، إن 15 منزلاً في القرية دمرت بسبب الزلازل ولم تسفر عن خسائر في الأرواح.

وأضاف ألتون أن “هناك شقوق وتصدعات كبيرة في الأرض الزراعية ومنطقة التلال بالقرية، لا نعرف ما إذا كان هناك خط صدع أم لا، لكننا نريد فحص هذا المكان”.

وتابع قائلا: “كنت في أديامان ليلة الزلزال، ثم أتينا إلى القرية. كان أخي تحت الأنقاض. وفوجئنا عندما رأينا هذه الشقوق والانهيارات”.

“اعتقدنا أن الجبل يتحرك نحونا”

وقال حيدر تشاليشير، أحد سكان قرية جيريك بـ أديامان، إن منزله دمر في الزلزال.

وأضاف: “وقع الزلزال أثناء نومي، عندما استيقظت، سمعت صوت طائرة. لا أعرف كيف نزلت. ثم انهار منزلنا. كانت السماء تمطر وكان الجو شديدًا. برد، كان هناك رجل عجوز في المنزل، أجبرناه على الخروج. أنقذنا الله”.

وأشار تشاليشير إلى أنه بعد ذلك تشكلت شقوق في الأراضي الزراعية بعمق حوالي 4 أمتار.

وقال تشاليشير، إن “الحقل المزروع بالشعير والقمح قد انزلق، فوجئنا عندما رأينا أن التل مقسم إلى نصفين. اعتقدنا ما كان سيحدث لو تم العثور على منزل هنا. كانت هناك هزات صغيرة من قبل، لكننا لم نشهد مثل هذا الزلزال الكبير من قبل. كانت الحجارة تأتي من الجبال. وعندما خرجنا، اعتقدنا أن الجبل كان فوقنا”.