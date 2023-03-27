ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

يفضل العديد من الأشخاص تناول كوب من القهوة يوميا، ويمكن أن يساعدك قهوتك في أكثر من مجرد توفير دفعة الطاقة التي تشتد الحاجة إليها، قد تعمل أيضًا كمنشط للجهاز الهضمي.

تعمل القهوة كملين ، حيث تجعل الأشياء تتحرك بسرعة في أمعائك، بينما قد تساعدك القهوة على تحديد وقت حركة الأمعاء اليومية قبل الخروج من المنزل ، يجب ألا تعتمد عليها فقط للمساعدة في الهضم.

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكافيين إلى الإسهال ، وهو ليس فقط مزعجًا ، ولكنه قد يمنع جسمك أيضًا من امتصاص بعض العناصر الغذائية، لقد ثبت أن الكثير من الكافيين يعيق النوم ، لذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة أكثر من كوب قهوة يوميا.

للحصول على بروتين إضافي وفوائد صحية إضافية ، ضع في اعتبارك إضافة 10 غرامات من مسحوق الكولاجين إلى فنجان القهوة .

الكولاجين هو بروتين يلعب دورًا مهمًا في وظيفة الجلد والمفاصل والأربطة والأوتار ، كما أنه يساعد في تعزيز صحة الأمعاء.

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