معمولى عمل بس ربنا بيحبنى..إطلالات مثيرة لـ هالة صدقى| إجرائها التوب الشفاف

تصدرت تحدثت الفنانة هالة صدقي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريحاتها عن فكرة السحر والأعمال.

وتتميز الفنانة هالة صدقى باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها، وتعتمد على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وقالت هالة صدقي خلال حلولها ضيفة على برنامج The Nine Show من تقديم دعاء صلاح عبر قناة "الشمس": اتقالي في عمل معمول ليكي ومرمي في بيت، وحد وصف لي المكان في بيت مش أي حد يعرفه، أنا عندي بيت محدش دخله غير قليلين أوي وأتوصف لي البيت أن حد دخل عملي عمل، لأن الأحداث اللي حصلتلي كانت كتير ومش معقولة.

وأكدت هالة صدقي أنها لم تهتم بهذا الموضوع أو تفكر فيه كثيرا أو تبحث عن طرق لحله قائلة: مفكرتش في الموضوع ومفكرتش إزاي اقدر أفك العمل، قربي من ربنا بيحميني لكن مش بسعى أني أفك العمل وأصدق وأحاول أفك الحاجات دي.