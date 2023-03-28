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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شدد على الانضباط.. وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس قطور

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، على انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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وخلال متابعته لمدارس قرى إدارة قطور التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد الرقيب محمد عبد الحميد نصر بلال (الابتدائية-الاعدادية-الثانوية)، بقرية صرد، حيث قام بتفقد عدد من الفصول والمعامل، للاطمئنان إلى حسن السير العملية التعليمية.

كما حضر حصة رياضيات للمرحلة الابتدائية، لفصل 5/2 حيث أشاد بالجهد المبذول داخل الفصل، والتفاعل الجيد بين المعلم والطلاب، ثم حضر حصة رياضيات للمرحلة الإعدادية لفصل ١/١ .

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وأشاد وكيل التعليم بالمستوى التحصيلي للطلاب فضلا عن  متابعة فصول المرحلة الثانوية، وأشاد بمستوى الطلاب التحصيلي، ومواظبة الحضور الطلابي.

كما وجه بضرورة التسجيل المنتظم للغياب الالكتروني للطلاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية، فيما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية.

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محافظ الغربية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية الدكتور طارق رحمي مخالفة تموينية وزير التربية والتعليم

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