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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمى أبو ضيف: عشقت الإمام الشافعي وكنت مرعوبة من "المداح"

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

قالت الفنانة سلمى أبو ضيف، إنها سعيدة بردود الفعل على مشاركتها في مسلسلي المداح 3 والإمام الشافعي، في دراما رمضان 2023، خاصة في ظل استمرار تصوير العملين حتى الآن. 


وأوضحت سلمى أبو ضيف في مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، على محمد طارق أضا على محطة راديو إنرجي \، أنها كانت مرعوبة في البداية بعدما عرض عليها دورها في "المداح3". 


وأشارت سلمى أبو ضيف إلى أنها تأنت في اتخاذ القرار، موضحة:" كنت مرعوبة وخفت جدا وخدت وقت على ما فكرت وعملت استخارة لإنه في جن واشتغلت عليه على إنهم شخصيتين مش شخصية واحدة".


أما عن دورها في مسلسل الإمام الشافعي، قالت سلمى أبو ضيف إنها في البداية لم تكن تعرف معلومات كثيرة عن شخصيته، ولكن مع المذاكرة تعلقت به موضحة :"أنا عشقت الإمام لما قريت عنه". 

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ووصفت سلمى أبو ضيف العمل ودورها في "الإمام الشافعي"، بأنه تحدي خاصة مع تقديم عمل باللغة العربية، التي ستظهر أكثر في الحلقات المقبلة مع إلقاء الشعر. 


وعبرت عن سعادتها بالعمل مع خالد النبوي للمرة الثانية على التوالي مشيرة إلى أنه في كواليس التصوير يتقمص شخصية الإمام الشافعي بشكل كبير، ووصفت الليث حجو بأنه مخرج عظيم. 
وتحدثت سلمى أبو ضيف عن مشاركاتها المختلفة مؤخرا، قائلة:" حسيت إني عاوزه أغير جلدي تماما والناس تشوفني بطريقة مختلفة وألعب شوية".

سلمى ابو ضيف دراما رمضان الإمام الشافعي خالد النبوى الفنانة سلمى أبو ضيف دراما رمضان 2023

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