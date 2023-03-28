قوى عاملة المنوفية تنظم ندوات تثقيفية بمشاركة 77 عاملا وطفلا

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة الخاصة بالباجور بمشاركة 44 طفلا ، وكذلك ندوة عمالية فى مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية في شركة سانيتا للمنتجات الاستهلاكيه "نشاط الشركة منتجات ورقية" بالسادات، بمشاركة 33 عاملا من عمال الشركة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات المترتبة عليها .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، أنه تم عقد ندوة فى مجال عمل الأطفال بمدرسة الصفوة الخاصة بالباجور بحضور مالك المدرسة محمود عبد العزيز زايد ، بحضور 44 طفلا وطفلة ، تم خلالها مناقشة مخاطر عمل الأطفال ، واثر ذلك على الطفل والمجتمع ككل ، وماهى الطرق الوقائية لذلك وما هي المهن المحظورة لعمل الطفل حاضر خلالها : عماد سعيد مدير ادارة الرعاية ، وكريستينا ابراهيم مدير وحدة المرأة والطفل، وجيهان عبد المنصف مصطفى مديرة إدارة عمل الباجور .

وأضاف مدير المديرية ، أنه في ذات السياق وتحت إشراف محمود فتحى مدير منطقة عمل السادات ، ومحمود حميدة مدير مكتب العلاقات بالسادات،وسعيد عنتر مفتش العمل، نٌظمت ندوة عمالية فى مجال التفتيش والعلاقات والسلامة والصحة المهنية في شركة سانيتا للمنتجات الاستهلاكيه "نشاط الشركة منتجات ورقية بالسادات ، وحضر من العمال في الندوة 33 عاملا، وذلك بحضور المدير المسؤول عماد محمد حامد ، وتم مناقشة دور القوى العاملة فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .

كما تم التطرق إلى شرح أهداف التفتيش ودوره و مواعيد العمل والإجازات وحقوق وواجبات العمال وصاحب العمل والحد الأدنى للأجور والتعرف على ما تقوم به مكاتب العلاقات والتفتيش والسلامة والرد على جميع الاستفسارات من العمال .

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