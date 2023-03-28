شاهد| كيف تحول شكل أقوى فتاة بالعالم بعد انضمامها للجيش الروسي

بعد مرور عدة سنوات تغير شكل “أقوى فتاة في العالم” حيث تغير مظهرها بشكل جذري.

تنافست الروسية “ماريانا نوموفا”، في مسابقات رفع الأثقال، وهي بعمر الـ 15 عامًا، وأذهلت الحكام والمنافسين بقدراتها.

بدأت في رفع الأثقال عندما كان عمرها عشر سنوات فقط، مما أدى إلى استراحة مذهلة في مشهد رفع الأثقال.

اقوى فتاة بالعالم

انضمت إلى الجيش الروسي

وبعد بضع سنوات ، تحولت المرأة ، التي يُعتقد الآن أنها تبلغ من العمر 23 عامًا ، إلى مقاتلة تحمل البندقية بعد أن ارتدت سترة واقية من الرصاص للقتال من أجل روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وبفعلها ذلك ، بدت وكأنها تؤيد للرئيس فلاديمير بوتين، في سلسلة من منشورات بتطبيق الانستجرام، تحدثت بصراحة عن الحرب وقدمت بعض الادعاءات التي لم يتم التحقق منها قبل بضعة أشهر حول حقائق عملية بوتين الخاصة.

اقوى فتاة بالعالم

وترى أقوى امرأة بالعالم، أن أوكرانيا كانت "بالفعل" تهاجم المدن والقرى الروسية.

وفي حديثها إلى ما يقرب من 55000 من متابعيها ، قالت إنها تدعم تصرفات الروسي فلاديمير بوتين وقرار تطبيق "الأحكام العرفية في أربعة كيانات جديدة في الاتحاد الروسي".

تؤيد الرئيس الروسي

كتبت في كلمات مترجمة إلى الإنجليزية من الروسية: “زرت المواقع الأمامية لمقاتلينا.. كما تحدثنا عن تلك التي تم التعبير عنها في المجلس من قرارات الرئيس التي تبدو لنا ليست متوقعة فحسب ، بل طال انتظارها أيضًا”.

وأضافت “يهاجم الجيش الأوكراني المدن والقرى الروسية بالفعل ويدمر البنية التحتية الروسية بالفعل” متابعة "الأحكام العرفية في أربعة كيانات جديدة في الاتحاد الروسي هي القرار الصائب بنسبة 100٪." وبعد أربعة أشهر ، لم يكن أي مما ادعته صحيحًا.

