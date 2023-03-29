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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منشد ديني: الفنان أحمد حلمي نقطة تحول في حياتي

المنشد الديني أحمد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد

قال أحمد العمري، المنشد الديني، إن الفنان أحمد حلمي كان نقطة تحول بالنسبة لي ، فهو كان من الأسباب التي رزقني الله بها، فالبداية كانت مع الأستاذ أحمد حلمي فهو كان صاحب الشرارة التي جعلت كل الصفحات والسوشيال ميديا يهتم بشخصي الكريم ، وأن يصل صوتي إلى مصر كلها، فلا أنسى دوره معي، والجميل في الأمر أنه لا يعرفني ولا يربطني به أي صلة.

 

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وأضاف أحمد العمري، في حوار لصدى البلد، أن مجال الإنشاد الديني في سوريا يعتمد على الإيقاعات الكثيرة والألحان ويعتمد على العلم أكثر ولديهم روح، ولكن الإنشاد المصري كل اعتماده على الروح، ولكننا تميزنا في التواشيح القديمة ، والإنشاد المصري هو من أصعب الطرق الإنشادية الموجودة.

وتابع: أنصح أي شخص يدخل مجال الإنشاد أن يتعلم ويتعلم ويسمع كثيرا ولا يقول إنه وصل إلى مرحلة عالية ويكتفي بهذا القدر، فنحن نتعلم كل يوم معلومة جديدة ، وهذا كله يثقل المواهب بشكل كبير، وأتمنى من الشباب تكوين فرق إنشادية أكثر من العمل بشكل فردي.


وأكد أنه يتفق مع تدريس مؤلفات عن الإنشاد الديني وعلم المقامات، فهناك الكثير من يعلم المقامات والشيخ محمود التهامي يعلم الإنشاد ويشكر على مجهوده، وأتمنى أن أكون في يوم من الأيام من المؤثرين في مجال الإنشاد الديني.

 

المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
المنشد الديني أحمد العمري في حوار لصدى البلد
أحمد العمري المنشد الديني الفنان أحمد حلمى السوشيال ميديا الإنشاد الديني

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