وهي بتغني.. هنادي مهني تنشر صورا من كواليس كشف مستعجل

شاركت الفنانة هنادي مهنا عدة صور جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “كشف مستعجل” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هنادي في الصور وهي تغني علي المسرح.

وتعود فكرة تقديم مسلسل كشف مستعجل إلى المنتج كريم أبو ذكري والذى كان يمتلك السيناريو منذ عدة أشهر وقام بتوقيع محمد عبد الرحمن توتا على بطولته، ثم اقترح اسم الفنان مصطفي خاطر ليشارك توتا بطولة المسلسل، خاصة وأنه العمل الأول الذى يجمع بين الثنائى فى الدراما، وبالفعل تعاقد المنتج كريم أبو ذكري مع خاطر، الذي بدوره وافق على الفور فور قراءته للسيناريو.