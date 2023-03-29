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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجن يحمي سلمى أبو ضيف في الحلقة السابعة من المداح

صدى البلد

 أصاب سلمى أبو ضيف جن عاشق في الحلقات الأولى من مسلسل المداح والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد وقناة mbc مصر، لتكشف لنا الحلقة السابعة في حوار دار بين أمينة (سلمى أبو ضيف) وشقيقها حمزة (أحمد كشك) أن الجن هو من يحمي أمينة، ويحمي الطفل الذي في بطنها، لتقوم أمينة برفع حمزة بقوة الجن الذي يسكنها ثم أغمى عليها بعد لحظات.
وانتهت الحلقة بأمينة وهي تتجمل أمام المرآة، لتخرج ليلًا دون أن يراها أحد وتذهب بنفسها إلى المغارة وتدخلها، لنكتشف لاحقًا أن الذي في انتظارها هو جمال (محمد مهران) فهل تشكّل الجن في صورته ليخدع أمينة؟
وتقوم سلمى أبو ضيف ضمن أحداث المسلسل بشخصية أمينة، وهي فتاة صعيدية تركها خطيبها فجأة، حتى اكتشف أهلها أنها حامل من جنٍ عاشق، لتحاول طرده من جسدها، ويُعرض مسلسل المداح: أسطورة العشق حصريًا على قناة mbc مصر وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.
ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.
وفي الوقت نفسه تنافس سلمى أبو ضيف في موسم رمضان بمسلسل رسالة الإمام، المقرر عرضه على قناة CBC ومنصة Watch It، ويشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

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