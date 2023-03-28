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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح الحلقة 7.. رانيا فريد شوقى تثير فتنة بين حمادة هلال وهبة مجدى

حمادة هلال
حمادة هلال

شهدت أحداث الحلقة السابعة من الجزء الثالث لمسلسل «المداح.. أسطورة العشق» العديد من الأحداث المهمة بعدما أكدت «تاج - يسرا اللوزي" لـ«صابر- حمادة هلال» أن العلامة المسحورة التي تظهر على يده تابعة لملوك الجن، وأخبرته أنها تريد مساعدته خاصة إنها على علم ودراية بعالم الجن وعلم الروحانيات.

حمادة هلال

ويسرد «صابر» ما حدث لـ«تاج» لتحاول إيجاد حل معه وتعده بذلك، ويأمر «هايم - محمد رياض» «أيمن - حمادة مجدي» أن يبتعد عن «هبة - هلا السعيد» ويترك الأمر له وأن يتابع فتح المقبرة في البيوت المهجورة التي اشترتها شركته.  

وفي الوقت ذاته، تحاول «أحلام - رانيا فريد شوقي» السيطرة على عقل «حسن - خالد سرحان» وتقنعه أن يدخل في شراكة أخرى من الباطن بعيدًا عن هايم ويوافق، كما تلجأ أيضًا لحيلة «قراءة الفنجان» لتثير فتنة بين «رحاب – هبة مجدي» و«صابر» وتحاول أن تزرع الشك في قلبها تجاهه.

وتكشف الأحداث بوجود شراكة قديمة بين «الدكتور إبراهيم – خالد زكي» و«هايم» على تقديم البرامج لترويج الخرافات ولكنه يريد أن يفسخ العقد والشراكة ليتدخل «وليد - تامر شلتوت» ويحاول إقناعه بأن السوشيال ميديا تأثيرها أكبر من البرامج وإنه مهتم لتوصيل محتواه للعالم، وبالفعل يفتح له بث مباشر على «يوتيوب» ويبدأ الدكتور بالحديث عن الحرب بين الإنس والشيطان.

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ويحاول «حمزة - أحمد كشك» أن يقنع شقيقته «أمينة - سلمى أبو ضيف» أن تسقط جنينها من الجن العاشق ولكن فجأة يظهر الجن على هيئة أمينة ويهدده بموتها إذا اقترب من الجنين في مشهد مرعب ثم تفقد الوعي ويفر حمزة هاربًا من الخوف، وتحاول «هند بنت الأحمر- لوسي» أن تسيطر على طفل صابر المداح الرضيع «عز» ولكن في نفس الوقت تصعد رحاب لغرفة نجلها وتسمع صوت أنين مرعب من هند خلف الباب لكن تختفي بمجرد دخولها الغرفة.

وتنتهي الحلقة، باستيقاظ أمينة من نومها لتبدأ بوضع أدوات التجميل بشكل جنوني وبابتسامة مرعبة وترتدي ملابسها في عدة ثواني وهي مغيبة عن الوعي وتحت سيطرة الجن العاشق وتذهب إلى المغارة دون أن يراها أحد وفجأة يظهر خطيبها «جمال - محمد مهران» وهو ينظر ويبتسم لها ثم يقترب منها، فهل هو خطيبها بالفعل أم الجن العاشق متجسد في هيئته؟

حمادة هلال

مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .

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