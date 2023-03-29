بعد انتقاد إسرائيل.. «جانتس»: بايدن أرسل جرس إنذار عاجلاً لحكومة نتنياهو

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل "جرس إنذار عاجلاً" لحكومة إسرائيل.

جاء ذلك على خلفية تصريحات بايدن أمس الثلاثاء، والتي انتقد فيها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" والاحتجاجات العارمة ضدها.

وقال جانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أرسل الرئيس بايدن جرس إنذار عاجل للحكومة الإسرائيلية الليلة".

وأضاف أن تدمير العلاقات مع الولايات المتحدة، أفضل صديق لنا وأهم حليف لنا، هو هجوم استراتيجي".

ولفت: "يجب على نتنياهو أن يوجه طواقم التفاوض الخاصة به فيما يتعلق بالتشريعات القانونية، للتحرك بسرعة لتصحيح الوضع والحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية التي هي أساس هذه القيم".

ودعا جانتس نتنياهو إلى الإعلان عن إعادة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى منصبه، ومصادرة الصلاحيات الأمنية من وزير المالية سموتريتش.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال بايدن: "مثل العديد من أكبر مؤيدي إسرائيل، أشعر بقلق شديد. لا يمكن لإسرائيل الاستمرار في السير في هذا الطريق وقد وضحت هذه النقطة".

وأضاف “بايدن” أنه لا ينوي دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن قريبًا.