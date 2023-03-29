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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق معرض الكتاب المسرحي في الأعلى للثقافة.. تعرف على الموعد

صدى البلد

تفتتح لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها المخرج عصام السيد، معرض الكتاب المسرحي "الدورة الثانية" التي تنظمه لجنة المسرح بالمجلس، وذلك في التاسعة من مساء الأحد الموافق 2 أبريل 2023؛ ببهو المجلس الأعلى للثقافة ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 2 - 9 أبريل 2023؛ على أن يستقبل الجمهور من الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، وعدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، واتحاد الناشرين المصريين، ودار المعارف، ويصاحب المعرض خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

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ويشارك المجلس الأعلى للثقافة بمجموعة من الإصدارات حول المسرح منها: "إشكاليات ترجمة النص المسرحي، في نقد العرض المسرحي - تحولات الشخصية المصرية في المسرح المصري المعاصر - مسرحية لعلي الراعي"، بالإضافة إلى عدد من الكتب المتنوعة، كذلك شاركت الهيئة العامة للكتاب بعدة عناوين فيما يخص الفنون المتميزة في مجال المسرح، من إصدارات سلاسل النشر بالهيئة، منها" فنون المسرح - مجلة المسرح - موسوعة المسرح المصري والتي تضم عشرة أجزاء - قاموس المسرح المصري".

 وتشارك أيضا هيئة قصور الثقافة فقد شاركت بعدد من العناوين الصادرة من سلاسل النشر في الهيئة، من أهمها " زخائر - وأفاق عالمية - ومسرح - أدب يوناني -  أصوات أدبية - فائزون".

 

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