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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا|تطوّر مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية.. تراشق تصريحات متبادلة بين بايدن ونتنياهو.. وأمطار بهذه المناطق اليوم وغدًا

الخطيب
الخطيب

شهدت الساحة المحلية والعالمية والدولية على مدار الـ الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات المهمة على كل الأصعدة، وتصدر ذلك ما يلي:

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