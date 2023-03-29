حدث ليلًا|تطوّر مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية.. تراشق تصريحات متبادلة بين بايدن ونتنياهو.. وأمطار بهذه المناطق اليوم وغدًا

شهدت الساحة المحلية والعالمية والدولية على مدار الـ الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات المهمة على كل الأصعدة، وتصدر ذلك ما يلي:

بايدن يدعو نتنياهو للتخلي عن تشريعات القضاء.. والأخير يرد: لا نقبل الضغوط

زعيم كوريا الشمالية يغلق مدينة بأكملها بسبب الرصاص المفقود |تفاصيل

أمريكا.. مقتل شخص في إطلاق نار داخل نادٍ رياضي بأوهايو

اجتماع هيئة المحلفين الكبرى.. مفاجأة جديدة في قضية ترامب

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

هاتريك ميسي .. الأرجنتين تكتسح كوراساو بسباعية نظيفة وديًا

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

رضا عبد العال يُفجر مفاجأة بشأن انضمام مصطفى محمد إلى الأهلي

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين