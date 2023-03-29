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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللقاء المرتقب بين رئيسة تايوان ومكارثي ينتهك مبدأ الصين

صدى البلد

قال نادر رونج، الكاتب والباحث السياسي، إنَّ الاجتماع بين رئيسة تايوان ومكارثي يقوض السلام عبر مضيق تايوان، مشيرًا إلى أن اللقاء المرتقب يُعد استكمالًا للأعمال الاستفزازية التي بدأت منذ زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022.

وأضاف «رونج» في مداخلة عبر «سكايب» بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الصين تعترض على اللقاء المرتقب بين رئيسة تايوان تساي إنج ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، واعتبرته استفزازًا جديدًا ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة ويقوض سيادتها ووحدة أراضيها. 

 وتجري رئيسة تايوان تساي إنج رحلة تستغرق 10 أيام إلى أمريكا الوسطى اعتبارًا من اليوم الأربعاء. 

وأشار إلى أن الوقت الحالى تبدو الأمور قابلة للاحتواء في حالة تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن أهدافها وتقويض الصين، مؤكدًا أن الصين حثت واشنطن بالعمل معًا في منطقة مضيق تايوان وعدم القيام بأعمال تسهم في زعزعة الاستقرار.

 

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