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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم .. كاف يصدم المريخ ومدرب كرواتي يقترب ورحيل رباعي الأبيض

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الأربعاء داخل النادي.

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كاف يصدم المريخ قبل مواجهة الزمالك 
 

كشف تقرير صحفي، عن توجيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لصدمة إلى المريخ السوداني بقرار مفاجئ قبل مواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “مريخابي” السودانية: “كاف قرر منع المريخ من التدريب الختامي على ملعب المباراة قبل مواجهة الزمالك”

وأضافت: “الاتحاد الإفريقي حرم المريخ من إجراء تدريب ختامي على ملعب المباراة والاكتفاء بربع ساعة (تدريب مشي)”.

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مدرب كرواتي لتدريب الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل  نادي الزمالك عن وجود مفاوضات مع الكرواتي كريشمير ريزيتش، لتولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، عقب فسخ الزمالك عقد فيريرا بعد أن تنازل الأخير عن قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار، قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

ويسعي مسئولي نادي الزمالك، للتواصل لاتفاق مع المدير الفني الكرواتي، من أجل تولي تدريب الفريق، بعدما ابدي المجلس الأبيض إعجابه بالسيرة الذاتية الخاصة بها .

وأكد المصدر، أن مسئولي النادي في مرحلة  الاتفاق على المقابل المادي مع الكرواتي كريشمير، على أن يتم تحديد الجهاز المعاون بالكامل في حالة الاتفاق ، قبل إعلان مرتضى منصور توليه المهمة، في حال نجاح المفاوضات للنهاية.

واضاف المصدر  أن هناك عددًا من السير الذاتية لمدربين آخرين، ولكن يعد أقرب المرشحين حاليا هو المدير الفني الكرواتي.

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مصير احتراف زيزو نجم الزمالك

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن موقف الزمالك بشأن أحمد سيد زيزو.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "مصدر بالزمالك: لن نفرط في أحمد زيزو في الموسم المقبل.. كيف نوافق على رحيله بعد تعديل عقده وإلغاء الشرط الجزائي.. راتبه هو الأعلى في الفريق".

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رحيل رباعي الزمالك 

أكد محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق، ومدرب عام البنك الأهلي، أن هناك عناصر كثيرة لا تستحق البقاء داخل القلعة البيضاء في الموسم القادم، مشيرًا إلى أن هناك عناصر من الصفقات الجديدة لم تقدم المستوى المطلوب منذ التعاقد معهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc الفضائية: "جمهور الزمالك وصل لمرحلة صعبة بسبب الخروج من البطولات والخسائر الأخيرة من المباريات، النادي يعيش فترة عصيبة في الفترة الماضية".

وواصل: "أتوقع رحيل عدد كبير من لاعبي الزمالك مع نهاية الموسم ولن أتحدث عن أي أسماء حتى لا يغضب مني أحد، ومعظم الصفقات الجديدة ليست على المستوى، وهناك لاعبون آخرون من القدامي كان يجب رحيلهم، وأحمد بلحاج كان لاعبا جيدا في أسوان لكن حتى الآن لم يتأقلم مع الزمالك الذي لا يمتلك رفاهية الوقت".

وأكمل: "كنت أتمنى أن ينضم عبدالله السعيد لنادي الزمالك، وابراهيم عادل ومحمد حمدي الظهير الايسر، ومحمود حمادة لاعب فاركو".

وأكد عبدالواحد أنه يفضل الإبقاء على نبيل عماد دونجا والتعاقد مع محمود حمادة من فاركو، مع رحيل عمرو السيسي عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري.
وزاد: "يجب أن يرحل محمد عبدالغني ومصطفى الزناري عن نادي الزمالك، بعد تراجع مستواهما، ويجب فقط الإبقاء على الونش وحسام عبدالمجيد ومحمود شبانة والتعاقد مع مدافع، كما أن مصطفى شلبي لم يقدم المستوى المأمول حتى الآن مع نادي الزمالك، وأعتقد أنه مازال في حاجة لفرصة أكبر لتقديم المستوى الأفضل الذي كان عليه نادي انبي".

وأتم: "لو الزمالك تعاقد مع ظهير أيمن، يجب أن يرحل حمزة المثلوثي عن الفريق الأبيض، فهو عليه علامات استفهام كثيرة، فهو لاعب أجنبي مقيد وموجود بالنادي ولم يقدم الإفادة الكبرى للفريق، وظهر فقط عندما كان يلعب كمساك ثالث مع فيريرا"

 

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